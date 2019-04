Napoli, la rivolta degli abitanti di Cariati tra rifiuti, vandali e buche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 10 Aprile 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Restyling mai partito, sversamenti illegali di rifiuti, sosta selvaggia, buche, scippi e rapine. Il corso Vittorio Emanuele era il salotto buono di Napoli, casa di scrittori e intellettuali, come Raffaele Viviani, e sede di alberghi, scuole e università, ma da anni è sprofondato in un vortice di degrado e abbandono. La riqualificazione del tratto tra piazza Mazzini e largo Cariati doveva partire nel 2016, ma si è arenata tra pastoie burocratiche e lungaggini amministrative. È saltata anche l'ultima ipotesi, annunciata a gennaio dal Comune, di far partire un primo lotto dei lavori prima delle Universiadi. Residenti e commercianti sono allo stremo. Negli ultimi mesi hanno inondato di denunce il comando di Polizia Locale contro gli scarichi abusivi e hanno lanciato una raccolta firme. «Siamo pronti a occupare Palazzo San Giacomo, se non partono i lavori - attacca il Coordinamento per la tutela del decoro urbano - Il degrado si estende fino a piazza Mazzini, dove i volontari venuti per ripulire i giardinetti hanno scoperto addirittura un wc abusivo all'aperto usato dai clochard, montato su una fioriera e riparato da un ombrellone. Uno sconcio tremendo».