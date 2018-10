Napoli, montagne di rifiuti in via Cavallerizza e cittadini nel panico: «Marciapiedi impraticabili»

Lunedì 1 Ottobre 2018, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pattume e rifiuti ovunque. Un fine settimana infernale per i residenti di Via Cavallerizza a Chiaia. Oltre ai rifiuti, sono numerosi gli scatoloni abbandonati in strada. Alcuni residenti, per transitare hanno dovuto spostare scatoloni e sacchetti dalle strade con le proprie mani. «Non penso che sia nostro compito fare questo – reclama un residente – dato che paghiamo profumatamente questi servizi di smaltimento».«Dobbiamo sensibilizzare i commercianti ad essere più rispettosi - reclama un altro residente – in quanto alcuni scatoli sono contenitori di prodotti commerciali specifici, oltre a sollecitare le Istituzioni ad essere più presenti». A queste incombenze se ne sommano delle altre: Sono numerosi i rifiuti ingombranti che talvolta vengono abbandonati in strada senza essere comunicati al servizio rifiuti competente e che giacciono in strada per molti giorni.Oltre a scatoloni, talvolta, a completamento dello scenario sconfortante che si può osservare, c'è la presenza di mobili e materassi. Insomma un colpa condivisa, da commercianti e residenti, ma non per questo meno grave, le conseguenze infatti sono dannose per tutti i cittadini indistintamente.