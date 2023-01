Napoli, rifugiata ucraina operata dai medici della Vanvitelli

Dall’Ucraina all’Italia per tornare a camminare: è la storia di Tatyana, 60 anni, una rifugiata ucraina che è stata operata d’urgenza al femore al Policlinico dell’Università Vanvitelli di Napoli il 28 dicembre.

Arrivata a Napoli dal Donbass lo scorso 23 dicembre, la donna ha viaggiato in pullman e grazie a una catena umana di solidarietà messa in moto da suoi amici napoletani, in particolare un imprenditore sanitario, è riuscita a farsi operare perché non camminava più in seguito a una frattura. A presentarla e a raccontare insieme a lei la sua odissea, finita per fortuna bene, sono stati l’ortopedico del Policlinico vanvitelliano Giuseppe Toro e il console generale dell’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, che hanno incontrato fotoreporter e cronisti ieri prima nella sede dell’ospedale in piazza Miraglia e poi a Villa Angela, una casa di cura per anziani dove l’anziana trascorrerà la degenza e seguirà la riabilitazione.

«Spero di poter tornare a casa il prima possibile, ma sono consapevole che a decidere saranno i medici che mi hanno operata». Capelli bianchi raccolti in una coda, una camicetta maculata a fiori color fucsia, Tatyana, sessantenne ucraina, ha le mani giunte in segno di preghiera mentre ringrazia seduta su un letto d’ospedale chi le ha ridato una speranza. Quella di tornare a camminare, perché fino a metà dicembre la donna non riusciva più a deambulare a causa di una brutta frattura al femore. Un incidente che finora l’ha costretta a rimanere in casa col pericolo delle bombe e che ora, a un anno dalla guerra tra Russia e Ucraina che continua a mietere tante vittime innocenti, l’ha portata fino a Napoli. Qui nella stanza di una struttura geriatrica, dove ora trascorrerà la degenza, ha incontrato il console ucraino e il medico che l’ha operata.

«I miei figli nel nostro Paese mi dissero che sarei dovuta venire in Italia per sottopormi all’intervento - racconta nella sua lingua prontamente tradotta dall’interprete - perché era molto complicato e costoso date le mie condizioni fisiche». Così i familiari hanno inviato agli amici napoletani alcune settimane fa tramite whatsapp una radiografia dell’anziana, che subito si è messa in viaggio verso il capoluogo campano, dove è arrivata a bordo di un autobus con non pochi sacrifici e difficoltà. «Prima della guerra la situazione da noi era normale - ricorda con le lacrime agli occhi - poi è cambiata e ha sconvolto le nostre vite e quelle dei nostri connazionali. Quando la mia città è stata bombardata, mancava l’elettricità. Era un incubo per tutti noi. Specie per me che non potevo muovermi al buio. Perciò ringrazio i dottori e tutti i napoletani che mi hanno aiutata a organizzare e sostenere l’operazione e adesso la degenza». A pochi giorni dall’intervento Tayana sogna di fare ritorno in patria: «Mi auguro che presto nel mio Paese tutto torni alla normalità e non ci dovremo più rifugiare sotto le nostre case per sfuggire alle bombe».

Con lei il console ucraino, i medici e gli infermieri dell’Ortopedia della Vanvitelli: «Dall’esercito russo ci sono tanti attacchi per cui sono tantissimi i feriti e non mancano le difficoltà per l’assistenza sanitaria. Ecco perché lei è venuta in Italia. In questo momento a Napoli c’è un’emergenza con oltre 25mila rifugiati dall’Ucraina (come dicono i dati della prefettura)». Un intervento difficile, come ha spiegato lo specialista del Policlinico Giuseppe Toro: «Non avendo potuto curarsi nella sua città, non era più in grado di camminare. Così abbiamo messo in atto le procedure aziendali per i rifugiati per poterla operare con urgenza. Tecnicamente abbiamo fatto una sostituzione proteica della parte di femore fratturata, anche se è stato difficile perché i muscoli si erano atrofizzati. Ora la signora proseguirà la riabilitazione per tornare a una migliore qualità di vita».