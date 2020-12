Di giorno in vendita materiali di scarto e di notte sesso a pagamento. La via dell'orrore è in realtà un angolo di strada – tra via Francesco Saverio Siniscalchi e via Postica alla Maddalena – all'interno dell'area del cantiere Unesco. Un percorso su cui già nel recente passato si sono verificati eventi non del tutto consueti, e pertinenti ai lavori, come parcheggi a pagamento e mercatini abusivi. Adesso però cittadini e comitati di quartiere denunciano, oltre a nuovi aree di vendita di oggetti usati o raccolti tra i rifiuti, anche un vero mercato del sesso. Un punto di incontri clandestini alle spalle delle recinzioni del cantiere dove vengono sistemate, ogni giorno, sedie e panchine su cui numerose ragazze extracomunitarie aspettano i clienti.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Napoli, festa abusiva in un bar a Chiaiacon 150 persone: il locale... L'EPIDEMIA Covid ad Avellino, Chiara non ce l'ha fatta:morta a 17 anni... L'ISTRUZIONE Napoli, le mamme contro la didatticaa distanza tornano a piazza...

LEGGI ANCHE Napoli, festa abusiva in un bar a Chiaia con 150 persone: il locale chiuso 30 giorni

«Lo denunciamo da tempo – affermano i rappresentanti del “Comitato lenzuola bianche” – e dopo alcuni interventi delle forze dell'ordine le cose sembravano essere cambiate. Purtroppo la cosa non è durata e le attività illecite sono riprese. In primo luogo quello delle ragazze di colore che ogni giorno, sino a notte tarda, continuano a prostituirsi. Poi quella di un rigattiere che continua ad aprire i cancelli, per sistemare alle spalle dei newjersey i materiali che vende ogni giorno. Non possiamo andare aventi così e crediamo che adesso sia opportuno un nuovo intervento della polizia». Una speranza che da quasi due anni i cittadini della zona non hanno perso ma che, mai come ora, rappresenta l'ultima vera speranza di legalità. «Non abbiamo altre alternative – concludono – per riportare ordine e sicurezza in questo quartiere. E' incredibile vivere in queste condizioni e senza controlli. Abbiamo paura per noi stessi e per le nostre famiglie. Ormai non riusciamo più a vedere la luce in fondo al tunnel».

© RIPRODUZIONE RISERVATA