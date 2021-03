Rigenerazione urbana, Napoli si candida al finanziamento «PINQuA»

La Giunta Comunale, su proposta del Vicesindaco Carmine Piscopo, ha approvato due interventi di edilizia residenziale pubblica per i quartieri di Marianella e di Chiaiano, nell’ambito del “Programma Innovativo Nazionale per la QUalità dell’Abitare (PINQuA)”, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli interventi candidati, del valore totale di circa 32 milioni di euro, puntano alla valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico, aumentandone la qualità abitativa attraverso progetti di sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, mixitè sociale e dotazione di servizi urbani integrati e collettivi.

Il primo intervento, relativo al complesso residenziale in via della Bontà nel quartiere Marianella, progettato dagli architetti Franco Purini e Laura Thermes, nell’ambito del piano di ricostruzione post-terremoto, è stato realizzato in sinergia con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II.

La proposta progettuale punta alla riqualificazione del complesso edilizio, mediante interventi di miglioramento sismico, di retrofit energetico e di greening, finalizzati ad aumentare il grado di comfort sia indoor che outdoor; sono inoltre previste, per le aree comuni e per gli spazi pubblici, azioni che mirano ad incrementarne la fruibilità, l’accessibilità, la sicurezza e la sostenibilità.

Il secondo intervento è relativo alla rigenerazione urbana dell’insediamento di Edilizia residenziale pubblica in via Nuova Toscanella, nel quartiere Chiaiano. Il progetto prevede la sostituzione, mediante demolizione, di uno dei tre prefabbricati esistenti e la sua sostituzione con due nuovi edifici, per un totale di 77 alloggi. Gli edifici, caratterizzati da una innovazione tipologica e da una particolare cura nella relazione tra gli spazi residenziali e gli spazi esterni, sono stati pensati per rispondere alle nuove esigenze dell’abitare contemporaneo, con anche appartamenti di piccole e medie dimensioni per giovani coppie, anziani e single.

«Come tutte le grandi città d’Italia – dichiara il vicesindaco Piscopo - anche Napoli si candida al bando “Programma Innovativo Nazionale per la QUalità dell’Abitare (PINQuA)” con due interventi di edilizia residenziale pubblica, localizzati nei quartieri densamente abitati di Marianella e di Chiaiano. La qualità dei progetti presentati è molto alta e siamo dunque molto fiduciosi. Si ringraziano il Dipartimento di Architettura, per il supporto scientifico, il Servizio di Edilizia Residenziale Pubblica, responsabile del procedimento, e l’Unità Attuazione Politiche di Coesione, per il supporto tecnico alla candidatura».

