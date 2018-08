Venerdì 24 Agosto 2018, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Via le scritte proprietà privata dal belvedere dell'Arco Naturale. Questa mattina il capo dell'ufficio tecnico del comune di Capri Vincenzo Matassa ha disposto di dare ottemperanza all'ordinanza n. 109 con la quale si chiedeva di rimuovere in danno i cartelli con la scritta proprietà privata e la scritta in vernice bianca avente la stessa dicitura dal belvedere dell'Arco Naturale di Capri. Nel dispositivo si davano 24 ore di tempo ai proprietari di un manufatto situato nelle vicinanze per ottemperare all'ordinanza, 24 ore di tempo per togliere le scritte, scaduto il termine questa mattina il responsabile protezione civile del comune di Capri architetto Mario Cacciapuoti, insieme a operai e agenti di polizia municipale si è recato sul posto dove è stata effettuata sia la cancellazione della scritta in vernice sul pavimento del belvedere con dei solventi, sia rimosso il cartello indicante la scritta proprietà privata che aveva provocato polemiche sull'isola azzurra.