Mercoledì 7 Marzo 2018, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rinverdiamo le scuole»: è un progetto della Lipu di Napoli destinato a tutte le scuole del capoluogo partenopeo che ha quale unico obiettivo quello di piantare alberi, arbusti e piante in aree vuote o abbandonate.«Gli alberi sono parte integrante del nostro ecosistema e non è giusto pensare a loro solo nella giornata nazionale dedicata alla Festa dell’Albero - dichiarano Fabio Procaccini, delegato Lipu Napoli e Roberto Fogliame, responsabile tecnico -. La nostra città è troppo ricca di cemento e povera di verde, i nostri bimbi non hanno più contatto con la natura e la natura diventa sempre più rara».Gli alberi “condomini di biodiversità”, fonte di ossigeno, origine di acqua, garanti del giusto clima, casa degli uccelli, sono oramai pochi.La Lipu Napoli dona alberi alle scuole provvedendo direttamente e gratuitamente alla loro sistemazione in sito, sistemando, preliminarmente, le aree individuate. «L’unica richiesta che viene fatta alle scuole è quella di prendersi cura degli alberelli piantati provvedendo ad irrigarli di tanto in tanto. Per tutte le scuole interessate a rinverdire gratuitamente le proprie aree basta che scrivono un messaggio sulla nostra pagina facebook», concludono Procaccini e Fogliame.