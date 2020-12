Rione Sanità, dopo 40 anni di attesa ecco i campi di calcio e basket

«Mini San Paolo per Stella». Era il 24 maggio 1979, quando il quotidiano Paese Sera annunciava la nascita di un complesso sportivo in via San Gennaro dei Poveri al Rione Sanità. Un'opera per la quale si prevedeva il costo di 1 miliardo e 400 milioni delle vecchie lire, come si legge nell'articolo che mostra Gennaro Centanni, presidente dell'associazione Spazio a sinistra, che plaude all'iniziativa del nuovo campo San Gennaro, i cui lavori sono finalmente in dirittura d'arrivo grazie all'investimento di un imprenditore illuminato come Vincenzo Salzano, un «figlio del quartiere» essendo nato alla Sanità e presidente della società sportiva Spaccanapoli che sta completando l'intervento di riqualificazione dell'impianto che si avvia ad essere il San Paolo della Sanità. «Se tutto andrà bene e, passata questa fase di emergenza sanitaria, lo inaugureremo a marzo», annuncia Salzano, ingegnere ed ex dirigente del Comune di Napoli oggi in pensione.

Era l'agosto 2018 quando la giunta comunale, su proposta dell'assessore allo sport Ciro Borriello, approvò la delibera con la quale si dava l'ok al restyling del campo San Gennaro. Il progetto presentato dalla SSD Spaccanapoli Sporting prevedeva un investimento di 1 milione e 300mila euro oltre ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria; inoltre il concessionario si sarebbe accollato tutti i costi relativi alla gestione per l'intera durata della concessione per un periodo di 29 anni più 1 anno per l'esecuzione dei lavori. Ma qual è la storia del campo San Gennaro e in cosa consiste il progetto che restituirà un impianto ultramoderno e polifunzionale non solo al quartiere ma alla città? «Impropriamente è detto campo - spiega Vincenzo Salzano, presidente della Spaccanapoli - perché lì fino agli anni '80 c'erano i container dei terremotati. Da allora poi è stato il punto di riferimento dei ragazzi del quartiere. Ma il problema era la scarsa manutenzione (per carenza di fondi da parte del Comune) che lo rendeva ai limiti dell'inagibilità. C'era bisogno dunque di un profondo restyling». Così la società sportiva, che circa 7 anni fa ha iniziato a reclutare minori del rione dai 5 ai 13 anni per offrire loro la possibilità di fare sport, grazie alla legge 147 del 2000 sul recupero degli impianti sportivi è entrata in scena: «Con la formula del project financing abbiamo avviato il progetto e ci siamo fatti carico di tutte le spese», rimarca Salzano.

Ma come sarà il futuro campo San Gennaro, per troppo tempo negato ai ragazzini della Sanità? Ci saranno un terreno di gioco sintetico uguale a quello del San Paolo (la ditta esecutrice dei lavori è la stessa che ha realizzato i lavori di ristrutturazione dell'impianto di Fuorigrotta, la Tipiesse di Bergamo); accanto un campo di calcetto; una tendostruttura con una palestra, oltre che per la pallavolo e il basket; una tribuna per 2mila spettatori; 13 spogliatoi. «Insomma sarà un centro sportivo polivalente che mettiamo a disposizione non solo dei ragazzi del rione, ma di tutto il centro storico e della città - aggiunge Salzano - perché vogliamo puntare sul concetto di cultura dello sport come elemento aggregativo. Ecco perché ci apriremo al territorio, alle scuole e a tutti coloro che vorranno utilizzare l'impianto a fini educativi, per far sì che i ragazzi si sentano a casa loro. Da qui ci auguriamo escano talenti nel calcio, come nel basket o nella pallavolo». Una vera e propria «rivoluzione» l'apertura del San Gennaro, come la definisce Gennaro Centanni, presidente dell'associazione Spazio a sinistra che svolge attività in ambito sociale, culturale e politico: «si tratta di un investimento da oltre 1 milione di euro fatto da un privato, che non tutti farebbero alla Sanità. Un centro sportivo che - sono certo - rappresenterà una luce di speranza per il quartiere e l'intera città». Pochi mesi dunque e dovrebbe esserci il taglio del nastro, come annuncia Salzano: «Già da dopo le festività natalizie cominceremo il tesseramento dei ragazzi. Poi è chiaro che, Covid permettendo, procederemo all'inaugurazione, che prevediamo per marzo», conclude.

