Martedì 30 Aprile 2019, 13:23

Rivoluzione per gli sportelli Inps. La Direzione di coordinamento metropolitano, per riequilibrare e ottimizzare il carico lavorativo delle agenzie, ha riorganizzato i bacini d’utenza.Dal primo maggio i residenti nei quartieri di Ponticelli e S. Giovanni a Teduccio, attualmente nella competenza dell’agenzia territoriale Costiero Vesuviana, faranno riferimento alla filiale metropolitana di Napoli di via A. De Gasperi n°55.I residenti a Qualiano, attualmente in carico all'agenzia territoriale di Giugliano in Campania, faranno riferimento, invece, alla filiale metropolitana Area Flegrea – Pozzuoli sita in Pozzuoli alla Via Campana n°233.La riorganizzazione riguarderà tutte le istanze di prestazioni.