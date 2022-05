Riqualificare i parchi municipali di Napoli: c'è l'accordo tra Comune e Regione

È stato siglato tra Comune di Napoli e Regione Campania un addendum all'accordo per il programma di «Recupero-riqualificazione dei parchi municipali di Napoli». Il programma si inserisce all'interno del protocollo d'intesa tra Regione e Comune per la riqualificazione delle aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici. Le attività che saranno svolte dagli operatori del progetto bros della Regione Campania consistono, per la categoria 1 (parchi e aree verdi delle Municipalità) in: manutenzione orizzontale del verde; manutenzione verticale del verde; pulizia delle aree.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Napoli Est, volontari ripuliscono il parco Troisi di San Giovanni a... L'EVENTO Villa Floridiana, a maggio protagonista di un ciclo di incontri... GLI INTERVENTI Napoli Est, rigenerazione urbana di Ponticelli: parola ai cittadini

Previsti inoltre specifici interventi per la villa comunale che consistono in manutenzione orizzontale del verde, manutenzione verticale del verde, manutenzione dei tappeti erbosi, pulizia dei cordoli di delimitazione delle aiuole, pulizia delle fonti alberali e pulizia delle aree. «Si tratta di un'opportunità importante per la città aver avuto la possibilità di estendere le attività di manutenzione e decoro ad ulteriori 12 aree verdi cittadine. Ringrazio la Regione Campania per la sinergia attivata attraverso questa opportunità che restituirà importanti risultati alla città tutta», dichiara l'assessore al verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada.