Napoli, rissa sfiorata a Porta Nolana: «Siamo esasperati, intervenga il prefetto»

Lunedì 14 Ottobre 2019

Una domenica di passione, l’ennesima. A pochi passi da Porta Nolana e dalla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi. Il mercato abusivo dei rifiuti si è svolto, ancora una volta, sotto gli occhi e i volti esasperati dei residenti. Ma soprattutto sotto gli occhi di chi conosce bene la situazione di degrado ed emergenza igienico-sanitaria che c’è nella zona. A tutto ciò domenica pomeriggio si è aggiunta una delle tante risse sfiorate tra napoletani e immigrati che vendono le loro mercanzie recuperate dai bidoni dell’immondizia. Ieri dunque, in quello che dovrebbe essere un giorno festivo, all’ombra delle torri di Porta Nolana si è toccato, ancora una volta, il fondo.Esasperati dallo scempio a cui sono costretti ad assistere al di sotto delle loro abitazioni, alcuni residenti di via Cesare Carmignano hanno dato in escandescenza a giusta ragione. In tanti hanno inveito contro gli ambulanti extracomunitari che hanno praticamente invaso carreggiata e marciapiedi con immondizia di ogni genere. «Non ne possiamo più - tuona Adele Mazzella, tra i portavoce dei cittadini - ma mi chiedo a che serve denunciare? Qui sono all’ordine del giorno risse, accoltellamenti, furti di biciclette. Tutti fenomeni che la domenica assumono un effetto macroscopico. Ma il fatto più grave - aggiunge - è che non sono bastate petizioni, denunce alla Procura della Repubblica e segnalazioni alle forze dell’ordine per porre fine a questo stato di abbandono e abbrutimento della zona». Domenica la situazione è difatti degenerata con il lancio di bottiglie da qualche balcone, come documentato da un video registrato da alcuni passanti.«Dal filmato si vede ciò che accade tutti i giorni nei dintorni di piazza Nolana - denuncia Luigi Rispoli, della Direzionale nazionale di Fdi - in particolare in via Carmignano, dove la gente non riesce neanche ad arrivare al portone ed è costretta ad assistere dai balconi a scene di ogni genere con migranti che fanno i bisogni per strada. Quella documentata è la disperazione di cittadini che si sentono impotenti e abbandonati dalle istituzioni e chiedono che queste persone rispettino le nostre leggi». Lo stesso Rispoli pochi giorni fa era stato oggetto di un avvertimento: ignoti gli avevano fatto trovare una siringa nell’auto. «Ma non mi scoraggio e chiedo che intervenga il prefetto convocando una riunione urgente del comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico per adottare i necessari provvedimenti».