Volla, ristruttura l'appartamento e sversa rifiuti in strada: incastrato dal video

Lunedì 1 Aprile 2019, 12:55

Lavori edili in un appartamento e smaltimento illecito dei materiali da risulta in strada: la polizia municipale di Volla ha individuato e sanzionato il responsabile in poco tempo. Ora i controlli successivi della municipale saranno la verifica delle dovute autorizzazioni in merito ai lavori di ristrutturazione che il soggetto stava eseguendo nell'appartamento poco lontano dal luogo delle infrazioni.Lo sversamento illecito dei rifiuti speciali - materiali provenienti da scarti edili - è avvenuto lungo via Petrarca nel tardo pomeriggio di sabato, poco dopo le 19, dai fotogrammi rilevati dai caschi bianchi. Una pattuglia della polizia locale, al comando del tenente colonnello Giuseppe Formisano, ha fatto rapidi controlli incrociati - grazie all'efficace supporto del sistema di videosorveglianza locale - e appurato che quei sacchi di rifiuti e altro materiale abbandonato direttamente in strada, erano stati depositati di recente, risultando dalle indagini pulito il marciapiedi fino a poche ore prima.Con la collaborazione dei cittadini si è potuto accertare che quanto era stato abbandonato era il risultato di lavori edili interni ad un appartamento della zona. Non è stato difficile a quel punto individuare il contravventore nei confronti del quale i vigili hanno elevato le contravvenzioni previste per leggi con l’obbligo della rimozione a carico dello stesso. Al termine delle operazioni lampo la pattuglia ha proseguito il controllo del territorio, mentre saranno ora accertati i permessi in merito ai lavori di ristrutturazione.