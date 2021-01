Auto danneggiate e vetri di bottiglie disseminati sull’asfalto davanti i portoni dei palazzi. È così che i residenti del parco di via Mercantini a Fuorigrotta, continuano a trovare i marciapiedi e gli ingressi delle proprie abitazioni. Un tappeto di vetro ed altri oggetti lanciati dai ragazzi che, nonostante le norme anti-covid, continuano a riunirsi nell’area verde alle spalle del parco.

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Lungomare di Napoli, lavori al palo dopo la mareggiata: la rivolta... I RIFIUTI Napoli Est, divano e pneumatici accanto ai cassonetti:... LA MANIFESTAZIONE Napoli, arco borbonico crollato: scendono in piazza le associazioni a... IL CASO Napoli, la denuncia dal Centro storico: «Adotta un'aiuola...

«C’è solo un muro a dividerli dai nostri palazzi - dicono i residenti - ma a quanto pare non basta. Lanciano di tutto nello spazio in cui parcheggiamo le auto e non è difficile trovarle danneggiate. Succede da tempo e non c’è stata pace neanche in questi mesi di pandemia, dove tutto è andato avanti come se nulla fosse. Le riunioni serali, le gare con gli scooter e le bevute in compagnia». Proprio contro queste pratiche contrarie alle ordinanze in vigore, i cittadini chiedono sorveglianza e controlli. Interventi ancora attesi da tempo e mai effettuati in questo angolo di quartiere.



«Ogni chiamata risulta inutile - concludono i cittadini - e stiamo perdendo le speranze. Non riusciamo a far capire a nessuno quanto sia isolata questa zona e quanto sia necessario controllarla. In questi mesi dove saranno ancora richiesti sacrifici dobbiamo impegnarci tutti, affinché le regole siano rispettate. Non possiamo più sopportare tanto menefreghismo da parte di chi dovrebbe tutelare la nostra sicurezza e quella del territorio in cui viviamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA