Riva Fiorita, grandi pulizie con i palombari della Marina Militare

I palombari della Marina Militare distaccati presso il Nucleo Sdai (Sminamento difesa antimezzi insidiosi) di Napoli parteciperanno domani, assieme a tante altre associazioni, alla pulizia dei fondali di Riva Fiorita, nel quartiere di Posillipo. L'attività di pulizia dei fondali si svolgerà tra le 9 e le 13 di domani, sabato 27 febbraio.

La Marina Militare, ricorda una nota, «è da sempre sensibile alle tematiche ambientali e alla tutela dell'ambiente marino: nessuno meglio di chi opera sul mare e nel mare, come appunto i Palombari della Marina Militare, sa quanto sia importante la tutela dell'ecosistema marino non solo come un bene comune, ma anche quale ambiente di lavoro e di vita».

A dimostrazione dell'impegno a favore dell'ambiente e del mare, i Palombari del Gos (Gruppo operativo subacqueo) del Comando Subacqueo ed Incursori della Marina Militare, nei mesi scorsi, hanno partecipato insieme al Dipartimento della Protezione Civile al recupero di 15 «ecoballe» disperse 5 anni fa nelle acque di Piombino (Livorno) dal mercantile che le trasportava.

