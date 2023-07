Rosario, l'ex consigliere che pulisce Bagnoli e Fuorigrotta: «Lo faccio per la gente»

Per gli abitanti dei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta è ormai un volto familiare. Impossibile non averlo mai incrociato per strada, con il suo immancabile berretto. Lui si chiama Rosario Coglitore, ha 61 anni e ha deciso di impegnare in modo nobile il proprio tempo libero pulendo, restaurando e abbellendo le zone più trascurate dei due quartieri.

È stato consigliere comunale per dieci anni bella X Municipalità di Napoli.

Ora però, causa seri problemi di salute, con la politica ha chiuso: «Sono una persona perbene e perciò non vado molto d'accordo con gli altri. Tutto ciò che faccio, lo faccio per amore della mia città».

«Faccio mille cose - spiega Coglitore -, sia per Bagnoli che per Fuorigrotta. E sono trent'anni che lo faccio. Sono partito con questa attività perché tante persone si lamentano del fatto che i consiglieri che votano poi spariscono puntualmente dopo le elezioni. Ma non me la prendo solo con loro, anche l'Asia funziona molto male. Ci sono dei filmati che lo provano: viale Campi Flegrei è sempre sporco. Sono stato contattato quindi per fare anche a Bagnoli ciò che già facevo a Fuorigrotta, iniziando a sistemare Piazzetta a mare (poco distante dal pontile). Non conoscevo questo luogo, ho iniziato col sistemare qualche pianta qua e là ma la situazione ha preso subito una piega inaspettata: i bambini della scuola di fronte, spontaneamente, sono venuti ad aiutarmi, a tal punto da spingere le maestre a chiedermi di fare didattica assieme».

Il 61enne pubblica le proprie attività sul proprio profilo Facebook, che lo ha reso oggi un vero e proprio punti di riferimento per i cittadini. «In questo periodo - spiega - mi sono fermato momentaneamente, ma ho tante idee in cantiere. A Piazzetta a mare voglio dedicare una panchina a Giulia Tramontano, la ragazza assassinata assieme al figlio in grembo dal compagno. Voglio rendere quella piazzetta un luogo meraviglioso, non ho ancora finito il mio lavoro. L'unica difficoltà è l'assenza di acqua, ma una volta rimosse le erbacce pianteremo cinquanta piante. Sono già pronte: me le ha inviate una persona dall'Australia. Mi hanno anche chiesto di mettere mano a viale Campi Flegrei, dove ho già riempito alcune fioriere vuote, al parchetto giallo e al piazzale della metropolitana. Bagnoli è molto trascurata, per almeno un anno e mezzo voglio dedicarle i miei sforzi. E tutto ciò lo faccio nel mio tempo libero: ho provato anche a creare un'associazione, ma sa, chi la pensa in un modo, chi in un altro... va a finire che devi corrergli dietro. Quindi preferisco lavorare da solo».