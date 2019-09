Don Marino trasferito da Piano di Sorrento ad Anacapri: la rivolta dei fedeli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Settembre 2019, 12:00

A dare l'annuncio è stato don Marino De Rosa in persona: «Il vescovo mi ha dato la gioia di condividere la passione per l'annuncio del Vangelo con la comunità di Santa Sofia in Anacapri». La notizia del trasferimento del sacerdote da Piano di Sorrento all'isola azzurra, però, riaccende le polemiche: don Marino, responsabile dei seminaristi diocesani, era l'ultimo parroco eletto dai fedeli secondo un diritto riconosciuto a sole 21 comunità in tutto il mondo. Quanto basta perché i fedeli puntino ancora una volta il dito contro la Curia minacciando di azzerare le offerte alla Chiesa.