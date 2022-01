Saldi a Napoli, sconti a via Toledo: «Faremo grandi acquisti»

Tutti in fila, distanziati, arrivano i sospirati saldi. Nella prima settimana di questo 2022 parte ufficialmente in Campania la stagione dei saldi. Nonostante le spese di Natale da poco concluse, oggi a Napoli, in particolare a via Toledo, sono tante le persone che hanno approfittato della prima giornata di sconti per rinnovare il guardaroba.

«Ho aspettato i saldi per poter acquistare. Sono sceso in mattinata già spedita su cosa dovevo acquistare», ha affermato un signore.

Quest'anno in Campania i saldi avranno una durata extra, infatti sarà possibile trovare nei negozi dei veri affari a partire da oggi fino al primo marzo 2022.

Ad annunciarlo a fine novembre, è stata la giunta regionale che, ha approvato il calendario dei saldi invernali. Inoltre, lo scorso novembre la giunta regionale, tra i provvedimenti, ha approvato un fondo di 30 milioni in sostegno alle attività economiche danneggiate da questi ultimi due lunghi anni di pandemia.

«Devo un po’ sfatare il mito dei saldi - ha spiegato una signora - A me non piace molto acquistare in saldi perché non vorrei trovarmi magari delle collezioni degli anni precedenti, però, anch’io oggi ho preso un articolo. In questo modo, proviamo ad aiutare anche l'economia in questo momento di difficoltà».

Dalle prime ore della mattinata, complice anche la giornata soleggiata, via Toledo è stata presa d’assalto da turisti e non, in cerca del prezzo migliore e chi invece, ha iniziato a farsi un’idea dei prezzi che i vari negozi offrono.

In tanti, però, guardando il cartellino si sono lamentati, dichiarando di non aver visto poi un prezzo così vantaggioso, rispetto al prezzo iniziale. I saldi del 2022, in Campania rappresentano il primo grande appuntamento del nuovo anno.

Per gli esercenti di Via Toledo, questo primo giorno di saldi sembra essere andato piuttosto bene. Riuscendo a riportare i consumatori alle loro origini, a spendere nelle strade relative alle loro abitazioni, a dialogare con i commercianti.

Dopo due anni di stop totale a causa della pandemia, è un grande risultato perché in questo modo si rinuncia, almeno per una volta a scegliere le spese sul web o nei centri commerciali industriali portano all’estero o altrove le risorse, che restano invece sul territorio quando si spende nei negozi sotto casa.

«Sicuramente è conveniente la qualità dei prezzi è bellissima - ha affermato una donna all’uscita di un negozio - È bellissimo soprattutto riuscire e acquistare qualcosa finalmente all’aperto. Sono contenta di questa mattinata in giro per i saldi. Ho acquistato dei maglioncini».

Nella città partenopea convivono le boutiques delle più rinomate griffe della moda, negozi monomarca, sartorie artigianali, piccole botteghe di quartiere: Sicuramente, i negozi più gettonati dai partenopei e turisti, sono state le grandi catene del fast-fashion, (Zara, HM, Bershka). Ma tanti hanno scelto anche i vari negozietti di via Chiaia.

«C’è bisogno di smaltire un po’ i negozi dalle scorse collezioni - ha affermato una signora - Penso proprio che faremo buoni acquisti l’intenzione c’è bisogna vedere quello che troviamo».

I saldi invernali, sembrano dunque, una grande occasione per acquistare quel capo notato da tempo in vetrina perché a Napoli gli sconti sono incredibili, con capi che possono essere acquistati anche all’80% del loro costo e per di più la possibilità di scelta è vastissima: per tutte le età, per tutti i gusti ma soprattutto per tutte le tasche.

Sarà bene però, per tutti i cittadini, diffidare per un attimo, dai prezzi stracciati ed effettuare un controllo reale sul costo della merce per evitare raggiri e segnalare eventuali scorrettezze.