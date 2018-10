Salvini a Napoli, blitz sul Lungomare e pizza al volo da Haché

Martedì 2 Ottobre 2018, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 14:54

Bagno di folla per Matteo Salvini all'uscita dalla Prefettura di Napoli, al termine della conferenza stampa seguita al Comitato per la sicurezza. Strette di mano e cori da stadio per il leader della Lega che, tolta la giacca e rimasto in maniche di camicia, si è avvicinato alle transenne dove erano assiepati i simpatizzanti della Lega, oltre un centinaio. Prima di mettersi in auto, Salvini ha salutato la piazza salendo sul predellino. Un isolato contestatore è stato zittito dagli altri ed è intervenuta la polizia.Subito dopo, la carovana ha fatto rotta sul Lungomare di Napoli e s'è fermata da Haché, dove Salvini s'è accomodato a tavola per una fumante pizza napoletana.