San Gennaro Day, su un muro di San Biagio dei Librai spunta un dipinto psichedelico

Venerdì 21 Settembre 2018, 19:04

I residenti di via San Biagio dei Librai stamattina hanno trovato una gradita sorpresa: su un muro della strada era stato installato un dipinto di Fabrizio Scala ispirato all'opera “San Gennaro esce illeso dalla fornace" di Jusepe De Ribera che si trova nella Cappella del Tesoro del santo patrono di Napoli. L’affresco di Scala, intitolato “Omaggio a De Ribera”, ripropone in chiave psichedelica e a grandezza naturale quello del pittore spagnolo, un dipinto olio su rame che gli fu commissionata dalla Deputazione del tesoro di San Gennaro nel 1643 e fu completata dopo tre anni. L'opera è considerata dagli esperti una delle più belle di De Ribera per la plasticità dei personaggi, la cura dei particolari e la straordinaria capacità espressiva.Nella sua rivisitazione, Fabrizio Scala ha voluto lasciare alcuni tratti originali come le dimensioni e l'uso del colore azzurro cielo: «Solo quel colore può restituire la luce, l'intensità e la bellezza del cielo di Napoli, non potevo usare tonalità differente – ha spiegato l’artista –. L'istallazione è un regalo per la mia città. Io non sono nato tanto lontano da via San Biagio dei Librai, quello è proprio il mio quartiere». Poi, sulla scelta del soggetto ha aggiunto: «Sono onorato di aver "realizzato rivisto rielaborato" un pezzo di storia di Napoli e dell'arte mondiale. Il San Gennaro di De Ribera è una meraviglia assoluta e io spero di aver rispettato al massimo questo straordinario autore».Fabrizio Scala ha voluto realizzare quest’opera anche per omaggiare la sesta edizione del San Gennaro Day, che si terrà sul sagrato del Duomo di Napoli lunedì 24 settembre alle ore 20.30 e di cui sarà uno dei protagonisti (premiato per la sezione Art). La manifestazione, prodotta dalla Jesce Sole, la cui direzione artistica è curata da Gianni Simioli, avrà un cast d’eccezione. Ecco tutti i nomi dei premiati dell'edizione 2018: Mimmo Borrelli, Luciano De Crescenzo, Francesco Di Bella, Salvatore Esposito, Enzo Gragnaniello, Franca Leosini, Luchè, Pio & Amedeo, Francesco Piccinini, Roberto Pedicini, il film “Achille Tarallo” di Antonio Capuana con Ascanio Celestini, Biagio Izzo e Tony Tammaro, Assunta Pacifico della pizzeria “‘A figlia d’ ‘o marinaro”, Pizza Village ed Edenlandia. Inoltre, sarà assegnato a Bud Spencer un premio alla memoria e saranno ricordati gli attori Salvatore Cantalupo e Antonio Pennarella recentemente scomparsi.