San Gennaro fa il miracolo: il sangue s'è sciolto alle 10.02 nel duomo semivuoto

San Gennaro ha fatto il miracolo! Si è ripetuto anche quest'anno a Napoli il prodigio del miracolo del santo patrono. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10.02 in un duomo insolitamente vuoto per la festa del santo, per le misure anti Covid-19. Ad accoglierlo l'applauso dei fedeli presenti.

Il sangue era già sciolto nel momento in cui l'ampolla è stata presa dalla teca. «Con gioia e commozione - ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli - il sangue del nostro santo patrono è sciolto».



Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ripetersi del miracolo è letto come un buon auspicio per Napoli e la Campania. Quest'ultimo avviene tre volte l'anno: a settembre, nel giorno di San Gennaro, nel sabato che precede la prima domenica di maggio, a dicembre.