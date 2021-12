San Gennaro, miracolo laico nel Duomo di Napoli: sale atteso lo scioglimento del sangue

Attesa nel Duomo di Napoli per il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, santo patrono della città. Quando alle ore 9 l'abate della cappella del tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio, ha aperto la cassaforte contenente le reliquie, il sangue all'interno dell'ampolla è apparso ancora solido. Una nuova verifica sarà fatta alla fine della celebrazione della messa.

Quello del 16 dicembre è il terzo miracolo di San Gennaro atteso nel corso dell'anno e avviene, secondo la tradizione, in ricordo dello scampato pericolo della città il 16 dicembre 1631, quando un'eruzione del Vesuvio sarebbe stata fermata dall'esposizione in processione del sangue e del busto di San Gennaro. Il miracolo di dicembre è anche il miracolo laico, perché gestito non dalla chiesa di Napoli e dall'arcivescovo ma direttamente dalla deputazione di San Gennaro, istituzione laica fondata nel 1527 per un voto della città e presieduta dal sindaco di Napoli, e le celebrazioni solitamente avvengono nella cappella di San Gennaro e non sull'altare del Duomo.

Quest'anno però, come già l'anno scorso, la messa sarà celebrata sull'altare per permettere il rispetto del distanziamento tra i fedeli previsto dalle norme anti Covid-19, impossibile da rispettare negli spazi più ridotti della cappella. Il 16 dicembre 2020 il miracolo non è avvenuto, c'è quindi attesa e speranza tra i fedeli perché il prodigio possa ripetersi almeno quest'anno.