A San Giorgio a Cremano primo torneo memorial Alberto Bonomo in ricordo del vigile morto per Covid

Si è tenuta oggi a San Giorgio a Cremano il primo torneo di calcio memorial Alberto Bonomo, ad un anno dalla scomparsa dell'agente di polizia municipale morto a causa del Covid.

Il Comune, insieme all'associazione Football Club San Giorgio Veterani, di cui Bonomo faceva parte, ha organizzato in suo ricordo il torneo in cui si sono sfidate le squadre composte da amministratori comunali, polizia municipale, polizia di stato, rappresentanza carabinieri e veterani.

In un post su Facebook è intervenuto il sindaco Giorgio Zinno: «La giornata dedicata ad Alberto è iniziata con una celebrazione nella Chiesa di San Giorgio Martire e poi con la consegna di una targa ricordo alla moglie Lina Morra e al figlio Ciro e la targa commemorativa fuori al campo Baracca. Successivamente, tutti al Campo Paudice per l'inizio del torneo. Il primo posto é stato conquistato dalla squadra della polizia municipale ma, indipendentemente dai meriti atletici, quello di oggi è stato un evento in cui é emerso l'affetto della comunità per Alberto. E la presenza di così tante persone lo ha testimoniato chiaramente. Oltre ad essere un dipendente dedito al lavoro, Alberto è stato anche un uomo capace di diffondere la passione per il gioco del calcio, facendosi portatore di valori legati allo sport. A lui va il nostro pensiero, così come a tutte le vittime di questo maledetto Covid. Alla famiglia di Alberto, la vicinanza e l'affetto della Città di San Giorgio a Cremano».