San Giorgio a Cremano, degrado nella piazza dei Borbone: fontane abbandonate e piene di rifiuti

Lunedì 21 Ottobre 2019, 15:20

Abbandono e degrado in Piazza di Borbone a San Giorgio a Cremano dove la poca attenzione nel curare il territorio è evidente.A far discutere le fontane posizionate al centro della piazza lasciate in uno stato di completo degrado.Ad attirare l’attenzione è infatti l’acqua da stagno presente all’interno delle vasche insieme a vari rifiuti come carte, oggetti di plastica, lanciati e lasciati lì .Una situazione che genera polemiche tra i residenti, in quanto, la zona poco tempo fa era stata oggetto di ristrutturazione in occasione del cambio nome da Vittorio Emanuele a Carlo di Borbone per dare omaggio al primo re della casa di Borbone a Napoli, con tanto di cerimonia e artisti.In quell’occasione la piazza era stata totalmente modificata, sistemando alberi, panchine e le suddette fontane dopo un lungo periodo di disuso con un investimento importante per le migliorie realizzate.Oggi a distanza di qualche mese, la situazione pare essere nuovamente cambiata, con i cittadini che chiedono maggiori controlli della zona e dall’altro rivendicano una manutenzione e maggiore pulizia per l’intera zona troppo spesso abbandonata.