San Giorgio, il Giorno del Gioco con la dedica speciale: «Noemi, ti aspettiamo»

Mercoledì 8 Maggio 2019, 16:23

Da San Giorgio a Cremano, città della pace e dei bambini arrivano preghiere e parole di vicinanza per Noemi, la bambina di 4 anni ferita nel corso di una sparatoria avvenuta a Napoli la scorsa settimana. Oggi, proprio dalla piazza centrale, il sindaco Giorgio Zinno, a conclusione della manifestazione battezzata Giorno del Gioco, ha voluto dedicare la giornata alla piccola vittima ferita in piazza Nazionale ed attualmente tenuta in coma farmacologico.«Speriamo che momenti di euforia e di gioco come questi possano essere vissuti molto presto anche dalla piccola Noemi - ha detto il sindaco - dobbiamo ricordare anche le persone che in questo momento sono in difficoltà. Dobbiamo impegnarci affinchè non ci siano più episodi come quelli accaduti a Napoli. Un applauso quindi a Noemi - ha concluso poi concluso sindaco - per vederla tornare a giocare insieme a noì. In particolare, gli alunni della scuola media Stanziale, diretta dalla professoressa Patrizia Guerritore, hanno voluto dare un segno di vicinanza pregando per Noemi e i suoi familiari. La kermesse conclusasi oggi nella città nativa dell'attore Massimo Troisi, è stata la XIV edizione del Giorno del Gioco, tutta dedicata ai bambini.