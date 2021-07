Spazi comunali di San Giovanni a Teduccio, riaperto il bando dopo la decisione del Tar

Ancora uno sviluppo sulla vicenda dei locali comunali che attualmente ospitano il teatro Nest e l'hub culturale Art33. Nelle ultime ore il Comune di Napoli ha ripristinato l'efficacia degli atti e delle procedure che riguardano il bene pubblico di via Bernardino Martirano a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale della città.

La disposizione dirigenziale del servizio Giovani e pari opportunità arriva dopo la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che ha respinto il ricorso presentato dall'associazione 'Gioco Immagine e Parole': la realtà, oltre a gestire l'hub culturale Art33 al primo piano, è stata assegnataria dell'intera struttura comunale di via Martirano per diversi anni fino a quando l'amministrazione comunale ha rifiutato la proposta di rinnovo dell’affido, scegliendo di concludere il rapporto con essa e di mettere a bando i locali. Una scelta alla quale 'Gioco Immagine e Parole', guidata da Mariarosaria Teatro, si è opposta legalmente: l'esito è, appunto, il respingimento dell'istanza e la condanna al pagamento delle spese. Ad aver apprezzato l'iniziativa dell'amministrazione comunale è stata l'associazione Nest Napoli Est Teatro, guidata dall’attore Francesco Di Leva, che gestisce l'omonimo teatro posto al piano terra del bene di San Giovanni a Teduccio. Parliamo dell’ex scuola Giotto-Monti in parte riqualificata per far spazio alle attività culturali e socio-educative.

Dunque, ora hanno riottenuto efficacia gli atti prodotti da Palazzo San Giacomo negli ultimi mesi tra cui la disposizione dirigenziale del 4 maggio scorso con cui è stato stabilito che l'associazione Gioco Immagine e Parole debba versare nelle casse comunali oltre 30mila euro per la pregressa occupazione dei locali. È stato “ripristinato” anche l'avviso pubblico per la concessione dei due distinti spazi di via Martirano per realizzare attività di carattere sociale. La nuova scadenza per presentare le domande di partecipazione è stata fissata nel prossimo 4 agosto. I soggetti che hanno già presentato l'istanza potranno visionare gli spazi al primo piano il prossimo 28 Luglio. Si prevede il fitto per dodici anni dei due spazi dell’immobile - della sala teatro al piano terra (dove attualmente opera il Nest) e dello spazio polifunzionale al primo piano (dove attualmente opera l’hub Art33) - a favore di due distinte realtà del terzo settore sociale con una specifica proposta progettuale.