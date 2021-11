Covid a Napoli, a San Gregorio Armeno senso unico pedonale: bus turistici, scatta lo stop

La strada dei pastori a senso unico a partire dal 4 dicembre e fino al 24. Per 15 giorni su 20 in via San Gregorio Armeno ci sarà il senso unico pedonale con l'opzione da parte dei vigili urbani di chiudere l'ingresso ai pedoni alla strada più famosa del mondo in caso di «eccessivi assembramenti». Eccola la bozza dell'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi per un Natale tranquillo sotto il profilo dell'ordine pubblico e anche per contenere il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati