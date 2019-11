San Gregorio Armeno, è già Natale: prima invasione di turisti, è tutto pronto per le feste

È gia pienone a San Gregorio Armeno. Centinaia di turisti e non affollano da ieri il celebre vicoletto del centro storico di Napoli. Tra angeli, pastori e maschere le bancarelle stanno dando spettacolo nel pieno segno della tradizione partenopea. Non mancano i pastori legati all'attualità, tra sport, spettacolo e politica. Un momento che i commercianti hanno atteso per l'intero anno, lavorando assiduamente alla realizzazione delle statuine.



