Natale a Napoli, a San Gregorio Armeno c'è il senso unico pedonale: «Ma così non funziona»

Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, durante il periodo delle festività il centro storico di Napoli è invaso dai turisti. È ormai consuetudine constatare come, tra le strade più affollate, spicca la via dei presepi per eccellenza: San Gregorio Armeno. Così, passeggiando a passo d'uomo tra le botteghe dei maestri artigiani, si può notare come il primo weekend di dicembre abbia già accolto un gran numero di visitatori (sia italiani che stranieri). Turisti che però sembrano alquanto ignari delle nuove regole sul senso unico pedonale a San Gregorio Armeno. Da oggi, infatti, entra in vigore il senso unico pedonale che si estenderà fino al 24 dicembre (come previsto dall'ordinanza del Comune di Napoli). Un senso unico che parte dall'intersezione di via San Gregorio Armeno e via San Biagio dei Librai/ vico Figurari e che va - a salire - in direzione di piazza San Gaetano. Una misura istituita per cercare di congestionare l'affluenza che si riversa lungo le strade e i vicoli del centro storico cittadino. Ma non mancano le prime polemiche sull'efficienza di tale ordinanza. «L'ordinanza di per sé non è sbagliata ma manca di una segnaletica aggiornata che avrebbe aiutato il cittadino a comprendere il giusto percorso - osserva Il vicepresidente dell'associazione Le botteghe di San Gregorio Armeno, Daniele Gambardella - Avrebbero dovuto farla e invece non c'è». Difatti quella esposta in corrispondenza dell'intersezione tra via San Biagio dei Librai e San Gregorio Armeno risale al 2021. Una segnaletica non aggiornata che però sembra essere traparente agli occhi dei pedoni che, a digiuno delle nuove regole sul senso unico pedonale, continuano incuranti il loro percorso sia a salire che a scendere.

Inoltre l'ordinanza - entrata in vigore - prevede che quando la polizia locale rileva una condizione di particolare criticità - in relazione ad un eccessivo concentramento di persone in questa particolare intersezione - l'ufficiale della Polizia municipale potrà disporre il blocco temporaneo dei flussi pedonali fino a cessata esigenza (più precisamente in corrispondenza dell'intersezione piazzetta Nilo e San Biagio dei Librai e dell'intersezione via Duomo e via San Biagio). Ma anche in questo caso sembra che la decisione di decongestionare il flusso pedonale con il blocco temporaneo, sia poco risolutiva: «I vigili fanno da scudo: chiudono San Gregorio Armeno per evitare che si crei un afflusso troppo intenso, ma in realtà non fanno altro che spostare il problema su San Biagio dei Librai - commenta Gambardella - Ovvero si svuota San Gregorio e si riempie San Biagio».