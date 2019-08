San Pietro a Patierno, è crisi rifiuti: «Serve la videosorveglianza»

Venerdì 9 Agosto 2019, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2019 18:32

Manca ancora qualche settimana alla deadline fissata per la chiusura temporanea del termovalorizzatore di Acerra e per quella che si preannuncia essere una delle più gravi - almeno a giudicare dalla quantità di rifiuti già presenti nelle strade napoletane - crisi dell'era de Magistris. Eppure in qualche quartiere l'emergenza sembra già bussare alle porte. E' il caso di San Pietro a Patierno, a ridosso del confine tra il Comune di Napoli e il Comune di Casoria, dove proseguono senza sosta gli sversamenti di rifiuti di ogni tipo. A cominciare proprio dai pericolosi rifiuti di derivazione industriale.A via Fratelli Wright e a via Cupa Arcamone nelle scorse ore, come denunciato dal consigliere della VII Municipalità Giuseppe Grazioso, sono stati sversati rifiuti provenienti con ogni probabilità da una delle miriadi di fabbriche e fabbrichette più o meno legali che costellano il confine tra Napoli, Casoria e Arzano. Grosse plafoniere ed enormi sacchi di residui di lavorazioni industriali, sintomo evidente di un malcostume - quello dello sversamento dai comuni limitrofi nel poco sorvegliato territorio napoletano - sempre più diffuso e contro il quale palazzo San Giacomo sta ingaggiando un'aspra, battaglia da qualche settimana.«Se non si intensifica la sorveglianza su questo territorio - afferma il consigliere della VII Municipalità Giuseppe Grazioso - stiamo solo perdendo tempo. Questi sono rifiuti speciali. Ci sono anche seggiolini di automobili, probabilmente rubate. Se li incendiano respireremo per diversi giorni la diossina sprigionata dalla plastica ridotta in cenere dalle fiamme. Il fenomeno dello sversamento dei rifiuti industriali non tende minimamente a diminuire nonostante gli sforzi del distretto B7 di Asìa che lavora alacremente per cercare di mantenere pulito questo territorio - prosegue ancora Grazioso - solo con il potenziamento della sorveglianza e soprattutto con la videosorveglianza si potrà tentare di arginare un fenomeno vergognoso che inquina ogni giorno un territorio vastissimo».Intanto nelle scorse ore il Comune di Napoli ha lanciato una nuova ordinanza che vieta l'utilizzo e la commercializzazione dei sacchetti neri, imponendo ai napoletani l'utilizzo di sacchetti biodegradabili trasparenti per lo smaltimento dei rifiuti domestici. Una misura che recepisce le recenti normative europee e che, secondo le speranze di palazzo San Giacomo, dovrebbe dare lo sprint definitivo alla raccolta differenziata sul territorio cittadino. A San Pietro a Patierno - ma anche a Pianura, Soccavo, Ponticelli, Barra, o Secondigliano - i cittadini si chiedono se tale misura si rivelerà efficace anche per contrastare un fenomeno, quello degli sversamenti abusivi di rifiuti industriali, avallato anche dalla criminalità organizzata che lucra sul microcosmo di fabbriche abusive dell'hinterland partenopeo. Microapparati industriali che danno lavoro - rigorosamente in nero - a centinaia di persone e che, nemmeno volendo, potrebbero smaltire legalmente i propri rifiuti.