San Valentino, a Napoli arriva la cartolina per gli innamorati

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

APPROFONDIMENTI LA MOSTRA Musei Intesa Sanpaolo, itinerari tematici per San Valentino a Napoli... SAN VALENTINO San Valentino a Napoli, un tour notturno in zattera nella Galleria... L'EVENTO Il Museo Ferroviario di Pietrarsa si accende per la notte di San...

Poste Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo. Il prodotto filatelico è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Napoli, negli Spazi Filatelia del territorio nazionale e dall’ 8 al 14 febbraio si potrà utilizzare anche un annullo speciale.