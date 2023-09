Sanità Campania, ​prosegue il percorso di implementazione di medicina di precisione

Prosegue in Campania il progetto “éercorso regionale per l’implementazione della medicina di precisione nei territori italiani’ creato dal gruppo Apmp – Associazioni Pazienti, insieme per il diritto alla Medicina Personalizzata in oncologia, con il supporto di Roche e in collaborazione con Deloitte, con l’obiettivo di promuovere il corretto utilizzo della medicina di precisione in oncologia sul territorio locale e nazionale.



Il quarto evento regionale, ospitato a Napoli, si è posto l’obiettivo di favorire un confronto tra i diversi esperti quali istituzioni regionali, management sanitario, farmacisti ospedalieri, clinici e rappresentanti delle associazioni pazienti, i quali hanno lavorato insieme per definire azioni concrete circa l’utilizzo dei test NGS, l’organizzazione della Rete oncologica campana ed il miglioramento del percorso del paziente oncologico.

Secondo gli ultimi dati, nella regione Campania si stima che siano diagnosticati ogni anno circa 32.500 nuovi casi di cancro, che rappresentano l’8% delle nuove diagnosi di tumore registrate in Italia nel 2022.

Il numero delle nuove diagnosi è in costante aumento per molteplici fattori, tra cui la diffusione degli screening o di altre forme di diagnosi precoce di alcuni tumori (es. mammella, colon-retto ecc.), l’aumento dell’aspettativa di vita e i costanti miglioramenti negli anni di sopravvivenza dal momento della diagnosi.

La Campania presenta una realtà coesa e proattiva con figure professionali di alto livello che hanno come obiettivo la corretta implementazione dell’oncologia di precisione sul territorio regionale. In particolare, tra i vari impegni, si sta lavorando ad una delibera per l’identificazione della lista dei centri di esecuzione dei test Ngs, ognuno con una sua specializzazione, cercando di traslare ciò che è stato definito nel decreto del 30 maggio, pubblicato in GU il 16 agosto 2023, che stabilisce i criteri per l’individuazione dei centri specialistici per l’esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa NGS.

Per offrire percorsi sempre più personalizzati ai pazienti oncologici, un prezioso contributo può essere fornito dalle associazioni pazienti, la cui presenza in regione Campania risulta molto attiva e ampiamente apprezzata dai clinici.