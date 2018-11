Sanità, l'esercito degli aspiranti infermieri: in 2.017 per 20 posti al Cardarelli

Mercoledì 14 Novembre 2018, 14:23

In 2.017 sono stati ammessi alla seconda fase del concorso per infermieri dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. Sono 20 i posti a tempo indeterminato per infermerie, messi a bando dalla struttura ed erano arrivate, per poter partecipare 13.804 domande, anche se, nei fatti, in 9.236 si sono prestanti alla prima prova. La direzione strategica ha introdotto misure tecnologiche sia per la generazione delle schede-quesiti con randomizzazione delle domande rispetto alla banca dati pubblicata il 20 settembre 2018, sia per la correzione delle schede-risposte, aggiungendo a ogni passaggio «sensibile» la garanzia della diretta streaming sulla pagina Facebook «Ufficio stampa Cardarelli».«In questo modo - spiega il direttore generale Ciro Verdoliva - ciascun candidato ha potuto seguire le operazioni di ogni fase de concorso». «Il prossimo passo - spiega il direttore amministrativo Anna Iervolino - sarà verificare le domande di ammissione, passaggio che completeremo entro la fine di novembre». Serrati i tempi anche per le fasi successive: entro dicembre la prova scritta, entro gennaio la prova pratica ed entro febbraio la prova orale. «Un percorso stringente e meritocratico - sottolinea il direttore sanitario Franco Paradiso - per garantire che alla fine gli assunti siano disponibili fin dal marzo 2019 e siano i migliori che si prenderanno cura al meglio dei nostri pazienti».La graduatoria completa con i nomi dei 9.236 che hanno preso parte alle preselezioni è disponibile sul portale istituzionale del Cardarelli www.ospedalecardarelli.it.