Mercoledì 6 Febbraio 2019, 14:06

«Stiamo lavorando per riaprire in estate il mendicicomio ai Cristallini, mancano gli ultimi piccoli lavori di arredi interni, i collaudi degli ascensori e riparare delle piccole vandalizzazioni che ci sono state. Abbiamo trovato gli ultimi 700.000 euro che servivano e verranno stanziati a breve». Lo annuncia Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità di Napoli.Il mendicicomio è un antico ospizio per i poveri che si trova nel cuore del Rione Sanità, un edificio da 7000 metri quadrati che è stato chiuso per decenni e negli ultimi anni era stato ristrutturato con Fondi Europei, ma per chiudere i lavori e riaprirlo mancava un'ultima tranche di finanziamento che ora verranno forniti, riferisce Poggiani, dal Comune di Napoli. «La riapertura - spiega Poggiani - è collegata al progetto Piter (Percorsi di Inclusione, Innovazione Territoriale e Empowerment, ndr) contro la dispersione scolastica. Lavoriamo per riconsegnare il palazzo alle politiche sociali, per gli anziani e per i giovani con le attività di Piter. Bisogna aspettare aprile per lo sblocco dei fondi ma poi i lavori si faranno, speriamo, in breve tempo. Alla Sanità mancano spazi socialità, e riaprire spazi pubblici serve a intercettare le fasce d'età più deboli e che hanno bisogno di maggiore accompagnamento».