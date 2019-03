Venerdì 22 Marzo 2019, 19:31

Erano nascosti tra le sterpaglie cresciute nella scarpata al di sotto del ponte della Circumvesuviana, a poche decine di metri dalla fermata di Sant'Agnello. A recuperare circa 60 palloni in pvc, dall'inconfondibile colore arancione con bande nere, sono stati gli operai della ditta impegnata nella pulizia dell'area che sovrasta piazzale Libertà. Ore e ore di lavoro durante le quali il personale ha eliminato erbacce e sterpaglie per poi recuperare decine e decine di palloni solitamente utilizzati dai ragazzi nelle loro lunghe partite di calcio in strada., soprattutto durante l'estate. Molti, nonostante fossero da mesi tra i rovi, erano perfettamente conservati, gonfi e pronti per essere ancora una volta calciati dai bambini. Gli operai li hanno temporaneamente accantonati in alcune fioriere al di sotto della scarpata, proprio in quel piazzale Libertà che, già in questi primi scampoli di primavera, si trasforma in un piccolo stadio. La circostanza non è sfuggita a qualche passante che non ha perso l'occasione per portare a casa qualche pallone.