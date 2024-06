Nel corso dell'incontro in Comune il direttore generale dell'azienda ha comunicato che dal 6 giugno l'ufficio tecnico dell'Aron Santobono ha avviato le opere di messa in sicurezza la cui conclusione è prevista per fine luglio. Alla fine dei lavori, ed eliminato il pericolo, sarà quindi possibile procedere alla riapertura della strada.

Lo scorso 29 maggio l'Aorn Santobono, in qualità di proprietaria dell'arco storico e della palazzina a Via Conte della Acerra che presentava problemi alle strutture portanti, era stata diffidata a procedere ad un intervento urgente di messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità con la contestuale chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di via San Gennaro ad Antignano su cui affaccia l'edificio.

Il vicesindaco di Napoli, Laura Lieto, ed il presidente della Commissione Urbanistica Massimo Pepe, hanno incontrato a Palazzo San Giacomo il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon Rodolfo Conenna in merito ai lavori per la messa in sicurezza del rudere di Via S. Gennaro ad Antignano.