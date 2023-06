Santobono Pausilipon, progetto unico nel Sud sulla dieta chetogenica

Un progetto sulla dieta chetogenica, unico nel sud Italila, è quello portato avanti all'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon. Si tratta di applicare la dieta chetogenica per ridurre sintomi ed effetti collaterali migliorando la vita dei pazienti e dei caregivers. Coinvolti diversi reparti assieme alle dietiste e ricercatrici dell'ospedale e con il team nutrizionale del Santobono Paulisipon. Ed ora, il 15 giugno, il Villino Manina (in Vicoletto Cimarosa, 5) ospiterà il "Chetochat" per coinvolgere le famiglie che seguono la dieta chetogenica (ingresso su invito). Durante l'evento ci sarà un momento di confronto tra le famiglie in terapia per far conoscere sempre più questa opzione farmacologica, come spiega la dietista e ricercatrice dell'ospedale, Roberta Romanelli. «A partire da novembre 2021 è stato avviato il progetto "Applicazione della Dieta Chetogenica in bambini medicalmente complessi", il team è composto da due ricercatrici e oltre a me c'è la biologa Flavia Ricevuti, tre pediatri clinici nutrizionisti, Nicola Cecchi il responsabile del progetto, Maria Grazia Carbone e Michele Dinardo e cinque dietisti strutturati. In collaborazione con il Reparto Neurologia guidato da Antonio Varone seguiamo con Terapia Chetogenica piccoli pazienti neurologici complessi con epilessia farmacoresistente. Negli ultimi mesi abbiamo coinvolto anche il Reparto di ImmunoReumatologia in collab con la dottoressa Francesca Orlando per il reclutamento di pazienti con malattie autoinfiammatorie, e la U.O. di Dermatologia in collab con la dottoressa Elena Sammarco per il trattamento della psoriasi grave". Il team sta inoltre stiamo portando avanti ricerche scientifiche per poter ampliare la letteratura scientifica e il campo di applicazione di questa terapia nutrizionale.