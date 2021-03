Canzanella, la sartoria trova casa a Città della Scienza dopo lo sfratto da piazza Mercato

La storica sartoria teatrale Canzanella sta per ritrovare finalmente una sede e la destinazione più probabile è quella dei locali di Città della Scienza. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Maria Muscarà (M5S) per individuare una soluzione al caso della sartoria, messa sotto sfratto per morosità dai locali di Piazza Mercato, che l'amministrazione comunale aveva concesso in comodato gratuito nel 2015 a Canzanella (nella foto).

La maison rischia di scomparire definitivamente perché l'attività dell'84enne artigiano si è fortemente ridotta a causa della pandemia. Su sollecitazione del governatore De Luca, il patrimonio contenente 15mila costumi di scena, indossati dai più grandi nomi della tradizione teatrale e cinematografica dal 1954 in poi- da Maria Callas a Ingrid Bergman, fino a Eduardo De Filippo- troverà una nuova sistemazione. «Ci sembrava di cattivo gusto - spiega l'assessore Marchiello - che nessuno si occupasse di un artigiano che ha dato tanto alla nostra città. È triste che Napoli dia questi cattivi esempi. In un primo momento avevamo pensato all'ex sede Nato, ma i tempi sarebbero troppo lunghi. Ho parlato con il presidente di Città della Scienza e quella potrebbe essere un'ottima soluzione».

Sollecitato dalla Regione, il presidente della Fondazione Idis Riccardo Villari si è detto disponibile a ospitare stabilmente la sartoria Canzanella a Coroglio. «Insieme alla Regione - spiega Villari - Città della Scienza sta pensando come riconvertire mission e spazi. In quest'ottica può vedere la luce un ampio progetto di valorizzazione culturale di questa arte, la sartoria teatrale e cinematografica, che proprio a Napoli ha una delle capitali nazionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA