Scampia, un calcio ai clan: sfida tra giovani a rischio

Inclusione come strumento di contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione. Ancora un'iniziativa per offrire chance concrete di riscatto ai giovani, all'insegna dello sport, dell'integrazione e della solidarietà. Teatro della manifestazione conclusiva del progetto «Dai un calcio ai pregiudizi», ieri il campo sportivo dell'oratorio Don Guanella. Sul terreno di gioco si sono sfidati bambini, giovani e adulti per un torneo che attendeva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati