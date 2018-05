Scampia, l'officina «Gelsomina Verde» a rischio chiusura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 24 Maggio 2018, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Comune si prenda la responsabilità politica di trovare una soluzione. Dopo cinque tavoli tecnici la volontà non basta più, ora serve un atto di coraggio». Ciro Corona è il coordinatore dell'Officina delle Culture di Scampia che, inaugurata nel luglio 2015, porta il nome di Gelsomina Verde, vittima della faida di Scampia. Una struttura che è divenuta simbolo di «economia sociale», come sottolinea Ciro, ed è sorta sulle ceneri di una vecchia scuola abbandonata in via Ghisleri, Lotto P5. Oggi, al posto di stanzoni grigi dove si andavano a rifugiare tossici e pusher, ci sono locali rinnovati e resi fruibili per il quartiere. E a parlare sono i numeri: 13 realtà associative, 11 detenuti che insegnano ai ragazzi a lavorare il legno, 188 mamme che fanno corsi di pilates, 30 papà che si dedicano al fitness, 55 bambini delle Vele che fanno doposcuola e 12 minori stranieri non accompagnati della comunità alloggio. Un mondo a parte che rappresenta «una scommessa vinta per Scampia», ma che rischia di chiudere per sempre. E il motivo sta tutto in una sorta di «pasticcio amministrativo».