Scudetto al Napoli, alberi avvolti dalla plastica azzurra: polemica a San Giovanni

Il bianco e l'azzurro invadono le strade di Napoli. Lo vogliono i residenti che tifano fortemente per la squadra di calcio in attesa dei festeggiamenti per il titolo sperato. Si decorano vicoli e piazze ma anche monumenti e altri spazi di Napoli. Non si risparmiano nemmeno gli alberi come accade a San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli.

Proprio in corso San Giovanni, a due passi dalla chiesa dedicata al primo Apostolo di Gesù, infatti, i tronchi di diversi alberi sono stati avvolti da materiale in plastica. Il bianco e l'azzurro si alternano sulle essenze a basso fusto poste lungo la trafficata strada di San Giovanni, così come evidenzia Antonio Vitolo, attivista del "comitato storico 2003" che, attraverso un post su social delle ultime ore, chiede agli organi competenti di intervenire per eliminare il materiale che "soffoca" le diverse piante. Da un lato una città che si colora, così come vogliono i fan più vivaci del Calcio Napoli, e dall'altro la sensibilità di residenti e attivisti che non tollerano la spontaneità di gesti che hanno poco da condividere con la bellezza e con il decoro.

L'appello di Vitolo, più volte al centro di denunce per la bonifica e il recupero del tratto costiero di Napoli Est, arriva nel giorno in cui il Comune di Napoli lancia 'M'illumino d'azzurro', campagna voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare i cittadini a godere dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo. In particolare, il primo cittadino invita i residenti a non imbrattare i monumenti pubblici che in modo simbolico si illuminano con l'azzurro: si parte con Fontana del Nettuno in piazza Municipio e con la facciata di Castel dell'Ovo per poi coinvolgere altri spazi anche grazie al sostegno dei privati.

In più occasioni l'allestimento di addobbi, striscioni e altro materiale in giro per Napoli ha creato polemiche e disagi, specie nei giorni di forte maltempo. A essere criticati, infatti, sono gli interventi "dal basso", quindi non autorizzati, che sfigurano monumenti, facciate, pavimenti e altre aree di Napoli. Non da meno le installazioni lungo decine e decine di strade che ricordano ai tifosi, e non soltanto, che un sogno si sta avvicinando.