Trecento persone. Tutti di azzurro vestiti. Perché lo scudetto del Napoli - anche a distanza di giorni - continua a essere una presenza fissa nella vita della città. Ecco perché giovedì sera il circolo del Tennis Napoli ha organizzato un vero e proprio party per celebrare la conquista del terzo titolo da parte del club azzurro a distanza di 33 anni dall'ultimo successo targato Maradona.

Ad accogliere gli invitati, il presidente del circolo Riccardo Villari che ha anche tagliato una torta speciale per esaltare la magica stagione azzurra. Ma, come detto, è stata una festa e in quanto tale non poteva mancare l'intrattenimento musicale affidato ai Kapafreska & trick beat live band che hanno condotto le danze a partire dall'orario dell'aperitivo fino alla tarda serata. Insomma, una serata all'insegna del divertimento e dell'amore per la squadra della città. L'allestimento del circolo è stato curato nei minimi particolari, con sagome dei calciatori del Napoli del presente e del passato a farla da protagonisti per una foto, un selfie o anche un piccolo momento di amarcord. Nel salone principale, invece, sono state proiettate no stop le immagini di tutti i gol realizzati dal Napoli in questa meravigliosa e indimenticabile stagione. E gli invitati? Tutti rigorosamente a tema. Nessuno escluso. Dal past president Gianfredo Puca accompagnato da Rita e dalla figlia Alessandra, Ninni e Livia Serra, Gianni e Loredana Ambrosino, Achille Lauro e Manuela Ascanio, Attilio Auricchio, Luigi e Carla Angrisani, Gianandrea Silvestri, Nico e Gabriella Colacurci, Angela Aloschi, Marco Postiglione e Claudia Ruffo. Ma ovviamente non potevano mancare gli esponenti delle istituzioni napoletane come gli assessori Edoardo Cosenza e Teresa Armato, ma anche lo scrittore e tifoso napoletano Maurizio de Giovanni. Ma non solo, anche ex campioni del Napoli come il Pampa Sosa e Gianni Improta. Tutti accolti all'ingresso dalle hostess della «Mcm congressi» prima di essere immortalati negli scatti di Pippo by Capri. Il karaoke per aprire le danze, poi la cena e in fine la discoteca che ha coinvolto tutti nelle danze più sfrenate. Non potevano mancare i cori intonati da tutti gli ospiti per ricordare la stagione del Napoli e il grande applauso quando dalla terrazza del circolo del tennis tutti hanno ammirato lo spettacolo di fuchi d'artificio organizzato direttamente da una piattaforma sul mare, a due passi dalla scogliera.