Scudetto Napoli, Geolier con la maglia numero 10 e le firme di tutti i calciatori

Il cantante partenopero Geolier ha recentemente pubblicato una foto su Instagram con la maglia regalatagli da Giovanni Di Lorenzo, calciatore del Napoli.

Sulla t-shirt targata Napoli tutte le firme dei calciatori, e il numero 10 proprio come quella di Maradona. Nel post anche un video con un'altra t-shirt col nome di Di Lorenzo.

Il cantante Geolier, che ha aggiunto come descrizione al post «N'appoc», è in attesa della partita di domani di Napoli-Salernitana, e come tutti i napoletani non vede l'ora di raggiungere il terzo scudetto.

«A frat'm Geolier con stima e amicizia, con affetto il tuo capitano» è quanto scritto sulla maglia, con l'aggiunta della firma di Di Lorenzo.