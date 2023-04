Scudetto Napoli, hotel sold out per il ponte del 1 maggio una notte vale 2.000 euro

In attesa della vittoria dello Scudetto a Napoli aumentano i costi di soggiorno per chi vuole alloggiare in città tra sabato 29 aprile e domenica 30 aprile.

Sulla piattaforma di Booking.com i prezzi per un alloggio di una notte per due persone partono dai 230 euro fino a 2000 euro e più.

I tifosi del Napoli e gli avversari della salernitana che vorranno alloggiare a Napoli nel weekend da festa Scudetto dovranno sostenere cifre più alte rispetto alla media del capoluogo partenopeo.

In aggiunta, molti valutano di prolungare la permanenza fino a lunedì 1 maggio in occasione della festa dei lavoratori.

Tra il ponte del 1 maggio e la festa scudetto la città è quasi sold out, pochi sono gli alloggi rimanenti.

Alcuni però potrebbero optare per un alloggio distante dal centro città qualora desiderassero trascorrere la notte tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, pagando anche una cifra irrisoria di 40 euro a notte per due persone.