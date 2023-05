Uno scudetto da vivere tutti insieme. Anche con chi non c'è più. A Napoli nelle ultime ore sono spuntati cartelli di festa negli spazi destinati agli annunci funebri: «Questo scudetto è anche per voi che non ci siete più» recitano.

Una celebrazione continua dedicata a chi il terzo scudetto azzurro non è riuscito a vederlo.