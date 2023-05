Scuole aperte ma pochi studenti nelle aule. E in alcuni casi - come è avvenuto nei licei Umberto e Mercalli di Chiaia - alunni riuniti per l'intera mattinata in assemblea di istituto: la formula più giusta per essere presenti ma senza troppo impegno.

D'altronde la festa è festa e mai come in questa occasione va giustamente celebrata. Se il Napoli torna a vincere lo scudetto dopo trentatrè anni di attesa le lezioni possono pure aspettare. Sia quelle per i grandi che per i piccoli. Nel primo caso gli studenti (almeno in buona parte) sono andati a letto quasi all'alba e alzarsi dopo nemmeno un paio d'ore di sonno sarebbe stata un'impresa quasi impossibile; nel secondo invece ad andare a letto all'alba sono stati i genitori dei bambini e quindi niente scuola fosse solo per evitare l'accompagnamento mattutino. Tant'è che alla media Marechiaro in ogni classe si contavano non più di quattro o cinque studenti: «Lo avevamo previsto - dice un'insegnante (tifosa) del circolo didattico di Posillipo - era abbastanza chiaro che in caso di vittoria matematica del Napoli le lezioni avrebbero subito un rallentamento. Non c'è problema, rassicuriamo tutti: gli assenti avranno modo di recuperare nei prossimi giorni. Partecipare a eventi eccezionali come questo ha comunque la sua importanza dal punto di vista sportivo e sociale». Tante sedie vuote anche alla Fiorelli e alla Tito Livio: «Lo sapevamo, certo che lo sapevamo. D'altronde, cerchiamo di essere onesti, si è trattato di un appuntamento storico che ha coinvolto tutta la città e andava vissuto come si deve. In ogni caso, sia chiaro, la scuola è rimasta aperta e gli alunni, anche se non molti, hanno seguito regolarmente le lezioni».

Nei giorni scorsi - ricorda un autista che ogni giorno con il suo minibus accompagna i bambini a scuola - la notizia, del tutto infondata, di una possibile ordinanza con la quale il sindaco sospendeva le lezioni nella giornata di ieri, aveva cominciato a circolare con una certa insistenza per la gioia degli studenti napoletani che sarebbero stati autorizzati ufficialmente a rimanere a casa. Ma non è andata così. Poi ci sono i bambini, straordinari, dell'Istituto comprensivo Pascoli di Miano che hanno deciso di esprimere il loro entusiasmo scrivendo una lettera direttamente al capo di istituto. Eccola: «Gentile preside, il giorno 5 maggio, la classe II chiede di poter venire a scuola con i capelli azzurri per festeggiare lo scudetto tanto atteso del Napoli. Inoltre - e qui c'è il colpo di genio - la classe chiede l'uscita anticipata come regalo da parte vostra. Confidiamo nel vostro buon cuore». La risposta del preside, altrettanto straordinaria, non si è fatta attendere: «Certo che potete, anzi dovete perché anche io mi tingerò la barba e i capelli di blu». Niente da fare invece per l'uscita anticipata ma poco importa: i ragazzi sono stati molto contenti lo stesso, l'ok ai capelli azzurri rappresentava già un ottimo risultato.

Studenti tifosissimi anche all'istituto Savio-Alfieri di Secondigliano. L'altra mattina, in attesa della partita Udinese-Napoli, gli alunni di prima media hanno deciso di presentarsi in aula indossando la maglia azzurra della squadra in occasione della foto di fine anno. Un'iniziativa divertente, tifo allegro e giocoso, apprezzata dai docenti e anche dalla dirigente scolastica, Marianna Guarino: «È partito tutto da loro. - spiega la preside - avevamo fissato l'appuntamento con il fotografo per scattare come ogni anno la foto ricordo. Alcuni ragazzi, di propria iniziativa, a sorpresa si sono presentati indossando le maglie azzurre per festeggiare lo scudetto del Napoli anche così. È un evento sportivo che i nostri giovani hanno sentito particolarmente, lo hanno vissuto insieme alle famiglie con allegria e spirito di gruppo». A dare il via al gioco sono stati gli studenti di prima media, ragazze e ragazzi di circa undici anni, ma l'idea manco a dirlo è subito piaciuta coinvolgendo in maniera assolutamente spontanea anche quelli delle altre classi. E così si sono messi tutti d'accordo per presentarsi insieme con la maglietta del Napoli nel giorno della foto. «È stato davvero un bel momento, vi assicuro».