Identità, passione, sogno e solidarietà. Nasce da Forcella la t-shirt disegnata da Marco Gaucho Filippi, in arte MGF, vignettista, blogger de L'Espresso e napoletano d'adozione, per festeggiare le vittorie del Calcio Napoli. «Volevamo aspettare prima di lanciare la maglia - spiega Filippi - ma ci siamo resi conto che l'entusiasmo dei napoletani era incontenibile, così abbiamo deciso di presentarla al quartiere e poi alla città». L'idea è quella di raccogliere fondi per un progetto culturale: parte del ricavato sarà infatti devoluto al comitato "Rinascita di Forcella" che lo utilizzerà per iniziative volte alla riqualificazione del rione. «Ho pensato di creare qualcosa che potesse essere identitario per i residenti e non solo - continua l'artista - scegliendo di disegnare il simbolo di Forcella a forma di scudetto. Sono orgoglioso dell'accoglienza ricevuta da parte di chi si sente vicino al quartiere, a partire dalla consigliera Alessandra Clemente e alla storica pizzeria Da Michele».

Una rete che sta nascendo giorno dopo giorno e che unisce le botteghe e i negozi del territorio, per sponsorizzare la maglietta sulla quale oltre al simbolo tricolore a forma di scudetto Filippi ha aggiunto la scritta "Forcella c'è". «L'obiettivo è anche quello di canalizzare questa voglia della città di celebrare una vittoria sognata da tempo - aggiunge il vignettista - io sono molto legato a Napoli e al Napoli, in questi anni ho creato tanto sempre con fini benefici». «Verniciare i monumenti non è la scelta giusta - ha detto poi riferendosi ai tanti luoghi, scalinate, ringhiere colorati d'azzurro - È necessario proteggere invece la propria città e non danneggiarla». Unire le forze dunque per investire sul quartiere. «In pochi ricordano che Nino Taranto è nato e cresciuto a Forcella - dichiara Gioba Barone, vicepresidente del Comitato Rinascita di Forcella - da tempo abbiamo un sogno nel cassetto, quello di creare un murale dell'attore celebre in tutto il mondo». Per contribuire al progetto di Filippi si può prenotare la t-shirt presso il negozio Animal King e riceverla ad aprile.