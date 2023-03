Scudetto al Napoli, torna lo storico murales al Pallonetto. E ai Ventaglieri è tutto azzurro

Galoppa l'entusiasmo di Napoli, una città in cui fervono i preparativi per la festa di uno scudetto che i tifosi azzurri vedono sempre più vicino. E non mancano neppure i ricordi: nelle scorse ore, infatti, tra i vari "addobbi" a festa in giro per la città, è spuntato l'ennesimo murales dedicato alla squadra azzurra al Pallonetto di Santa Lucia, tra le zone-cuore della città. Un enorme numero "3" fa da padrone sulla scena di una Napoli tutta colorata, con il logo del club e una corona che spuntano sul Vesuvio, l'anno di fondazione della società e la frase: «Non mi vendo, sono napoletano».

Quello di vico Solitaria, però, non è un murales come gli altri: proprio in quello stesso posto, negli anni di Maradona, era spuntato l'ultimo disegno-opera celebrativo per lo scudetto della squadra azzurra. Un posto iconico che riporta con la mente i tifosi napoletani dietro di oltre trent'anni.

Un'aria tutta in festa quella che circonda Napoli nelle ultime settimane, perché le manifestazioni d'amore del popolo azzurro non si placano: vari quartieri della città sono completamente ridipinti d'azzurro tra i marciapiedi e il cielo. L'ultimo atto d'amore ai Ventaglieri, nel quartiere Montesanto: scalinata tricolore e festoni per celebrare il grande momento della squadra di Luciano Spalletti.