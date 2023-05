Scudetto Napoli, il corteo da via Toledo al Plebiscito con il tricolore

Sono migliaia i turisti che in questi giorni di primavera affollano le strade di Napoli. Ma ancor più numerosi sono i tifosi azzurri che non hanno intenzione di porre fine alle celebrazioni per lo scudetto conquistato dalla squadra di Luciano Spalletti.

In questa commistione tutta azzurra, un lungo corteo ha sfilato questa mattina tra le strade della città, da via Toledo fino a piazza del Plebiscito, portando con sé un enorme scudetto tricolore quasi in una ideale processione di festa. Centinaia i tifosi in maglia azzurra che hanno partecipato: alle 18 parola al campo con Napoli-Fiorentina al Maradona.