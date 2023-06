Scugnizzo Cup, torna il torneo nell’ex carcere minorile per la fondazione Santobono-Pausilipon

Torna la tanto attesa Scugnizzo Cup, manifestazione sportiva - giunta alla sua quarta edizione - che si svolge all’interno dello Scugnizzo Liberato, ex carcere minorile situato in Salita Pontecorvo, nel cuore di Napoli. Sedici squadre, più di cento giocatori totali e una competizione che, oltre al grande agonismo, offre una cornice di pubblico non indifferente. Nelle scorse edizioni è stato infatti registrato un pubblico tra le duemila e le tremila unità, in occasione delle partite di spicco.

Domani 9 giugno, alle ore 20.30, il primo appuntamento con l’inaugurazione del torneo e la presentazione delle squadre, che offrirà uno spettacolo di luci oltre alla consueta “torcida”. Il vero protagonista della manifestazione sarà il sociale: l’organizzazione ha infatti destinato duemila euro alla fondazione dell’ospedale Santobono-Pausilipon, a cui sarà consegnata anche una targa celebrativa.

In occasione del torneo sarà allestita un’area food, curata da Zito41 Trattoria, che offrirà ai presenti una delle proprie specialità culinarie: la sua famosa pasta e patate. Un’organizzazione curata nel minimo dettaglio dall’organizzatore Luca Borrelli, coadiuvato dai main sponsor Edilsivisa e Key Beach Park, nelle persone di Pietro di Costanzo e Antonio di Fusco. Senza dimenticare Fuochi d’artificio Varcaturo, autoredi un grande spettacolo pirotecnico con cui sarà inaugurata la competizione.

Ad aprire ufficialmente i giochi, al termine delle celebrazioni, la partita inaugurale tra le formazioni amatoriali di Napoli e Bayern Monaco. Finale prevista per il 7 luglio, sempre allo Scugnizzo Liberato.