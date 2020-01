In servizio a Napoli 29 nuove maestre: «Pronti 3 milioni per aprire altri asili»

Il Comune di Napoli ha concluso tutte le assunzioni che erano state previste nel Piano del fabbisogno 2019. Oggi a Palazzo San Giacomo il sindaco, Luigi de Magistris, e l'assessore all'Educazione, Annamaria Palmieri, hanno ricevuto le 29 maestre, delle graduatorie dello Stato, che vanno a completare il quadro assunzionale. Le maestre assunte a tempo indeterminato sono tutte destinate agli asili nido comunali.

«Oggi è un momento importante - ha detto il sindaco Luigi de Magistris - dietro al quale ci sono atti discrezionali e politici coraggiosi che vanno in assoluta controtendenza rispetto a quanto accade in altre città italiane dove sempre di più i servizi essenziali vengono privatizzati. Noi invece - ha aggiunto - riteniamo che il pubblico sia vincente e seguiamo i dettami costituzionali sebbene oggi difendere la gestione pubblica dei servizi sia una sfida». Assunzioni che - ha sottolineato il primo cittadino - hanno una valenza «ancora maggiore se consideriamo che il Comune ha sulle spalle un debito storico ed è in regime di riequilibrio».

Le maestre si vanno ad aggiungere a 70 educatori, 96 vigili urbani, 200 Lsu e 370 profili di vario genere. Le assunzioni sono il frutto dello scorrimento di tutte le graduatorie. «Questa amministrazione e il Consiglio comunale - ha aggiunto l'assessore Palmieri - hanno avuto e perseguito la ferma volontà di investire nel pubblico soprattutto in settori che sono strategici per la garanzia di diritti quali è il diritto all'istruzione».

L'assessore ha anche annunciato che il Comune investirà 3 milioni di euro, derivanti dalle risorse del Patto per Napoli, per la realizzazione di nuovi asili nido. I neo assunti hanno donato al sindaco una penna con l'augurio - come spiegato da Giuseppe Ratti, delegato Cisl Fp - «di continuare a scrivere e firmare atti che puntano sul lavoro, settore su cui questa amministrazione ha puntato molto senza mai negare il dialogo e facendo sinergia».



